AK Parti'yi üzen ölüm haberi!

23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması geçirip yoğun bakım ünitesine yaşam mücadelesi veren İsmail Göksel hayatını kaybetti. Yarın 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak törenin ardından Göksel, ikindi namazı sonrası Niğde'nin Hacıabdullah Kasabası'nda toprağa verilecek.

İsmail Göksel kimdir?

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı. Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı. 23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.



