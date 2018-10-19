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Ak Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce'ye bağlı!

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Ak Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce'ye bağlı!
Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden biriyle konuştuğunu ve bu kişinin kendisine "İstanbul'da İnce aday olursa başka, farklı bir isim aday olursa başka isim göstereceğiz" dediğini aktardı.

Işık, "CHP Sarıgül'ü Eyüp'ten mi aday gösterecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis bilgilerine yer verdi:

Parti yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimlerden biriyle konuştum dün. “İstanbul adayınız kim olacak?” diye sordum.

“Bu yerel seçim hiç kimse için çantada keklik değil. Bilhassa büyükşehirlerde... CHP’nin adayına bakacağız önce... İstanbul’da İnce aday olursa başka, farklı bir isim aday olursa başka...” dedi ve ekledi:

“Mevlüt Bey (Uysal) çalışkan bir arkadaşımız. Başakşehir’de çok başarılı oldu. Büyükşehirde de çok gayretli.

Normal şartlarda onun devam etmesi düşünülebilir. Ancak CHP Muharrem İnce’yi aday gösterirse karşısına muhtemelen kabineden eski ya da yeni güçlü bakanlardan birini çıkarmak daha akla yatkın.”

 

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