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Ak Parti'nin İstanbul adayı için sürpriz isim!

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Ak Parti'nin İstanbul adayı için sürpriz isim!
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

Enginyurt Şile Ordulular Derneği'nin olağan kongresine katılarak ilçede yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi. 

'Ben size bir haber vereyim' diyerek konuşmasına başlayan Enginyurt, “Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Nerden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz.

Ben bugün buraya Esenyurt  ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu)  binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar.

Numan Bey dediler 'ertele' dedi dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim. Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım.

Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi? O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız.

Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç olmasa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun" dedi.

 

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