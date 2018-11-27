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Ak Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu!

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Ak Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adayları dahil, 20 adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için şunları söyledi:

AK Parti kendi siyasi gündeminin ayrımını titizlikle yapan bir partidir. 16 yılda 14 seçimde ülkemizin tüm önemli meselelerini olması gerektiği gibi yönetmeyi başardık. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da 40 büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını paylaştık. Grup toplantımızda 20 adet büyükşehir ve il aday ismini açıklayacağız. Gün bekleme değil, fırsatları değerlendirme günüdür. 

Aralık ayıyla birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak yeni bir dönem başlatacağız. Yerel seçimleri bu dönemin destekçisi haline dönüştüreceğiz. Manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. AK Parti şahsım başta olmak üzere, milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılında yapılanlardan kat be katını ülkemize kazandırmayı başlardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden sosyal yardımlara kadar Türkiye'ye çağ atlattık. Bu güvenle diyoruz ki, kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. 

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Biz eserlerimizle konuşuyoruz, ana muhalefet gibi yalanlarla değil. Bu ana muhalefet rahatsız oluyor, İstanbul'a belediye başkanı olduğumda, musluklarında su akman, dağ gibi çöpleri olan bir İstanbul'u CHP'den almıştım. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa, onlarla da yol yürümeyiz. 

Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umrunda değildir. Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların yönettiği yerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. CHP'li başkanların yönettiği yerler belediyelerin değil, büyükşehrin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir. Bugün Kadıköy'den Pendik'e büyükşehrin hazırladığı raylı sistemle gidiyorsunuz. Bunların kafasında kim daha iyi yönetir diye bir düşünce yok. Bunun yerine AK Parti ve diğer partilerin oylarını alabilecek cinliğe kafa yoruyorlar. CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi alsınlar taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı, cinlik yapanlara mı itibar edecek. 31 Mart'ta bu köhne zihniyete bir dur deyin. Bizim nasıl hizmetler verdiğimizi biliyorsunuz. 

İŞTE 20 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları: 

Afyon - Mehmet Zeybek

Ankara - Mehmet Özhaseki

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan 

Çanakkale - Ayhan Gider

Çankırı - Hüseyin Boz

Çorum - Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir - Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Güler

İzmir - Nihat Zeybekci

Karaman - Mahmut Sami Şahin 

Konya - Uğur İbrahim Altay

Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas - Hilmi Bilgin

Tokat - Eyüp Eroğlu

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Uşak - Mehmet Çakın 

Yozgat - Celal Köse 

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