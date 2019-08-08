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AK PARTİ'LİLER MALATYA'DA BİRBİRİNE GİRDİ!

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AK PARTİ'LİLER MALATYA'DA BİRBİRİNE GİRDİ!
AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sosyal medya hesabından AKP eski belediye başkanlarını itham eden paylaşımları, kentte partilileri karşı karşıya getirdi.

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sosyal medya hesabından AKP eski belediye başkanlarını itham eden paylaşımları, kentte partilileri karşı karşıya getirdi.

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katıldığı Kanal 23 televizyonunda, “2 milyon TL’ye verilmiş olan altyapı ihalesini iptal ederek kendimiz sadece 20 bin TL’ye yaptık” dedi. Gürkan, sonrasında ise bu sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Malatya Sanal Habere göre, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Gürkan, başta AKP'li olmak üzere sosyal medya kullanıcları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Gürkan'a, “Matematik bilmiyor" diyerek yapılan eleştiriler sonrasında söz konusu paylaşım gece yarısı kaldırıldı.

AKP’li Gürkan’ın itham ettiği isimler ise, daha önce AKP’den seçilen Malatya belediye başkanları Hüseyin Cemal Akın, Ahmet Çakır ve Hacı Uğur Polat olduğu öne sürüldü.

İşte o mesaj:bf258f86-d9e8-496c-90c6-507974749a16.jpg

Kaynak: Oda Tv

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