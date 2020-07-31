AK Partili Ünal"dan Twitter açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, ''Twitter Türkiye'de ofis açmazsa kapanır mı?'' sorusunu da yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya düzenlemesine ilişkin ''İşin kalbi yasal ve mali olarak muhataplık oluşturulması gerekliliği'' dedi. NTV canlı yayınına katılan Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün Apple Facebook Amazon CEO'ları ABD Kongresi'nde 4,5 saat süren 3-4 tur sorularına cevap verdiler.

Günlük online işlemlerimizden türeyen tüm veriler bunların kullanımı ticareti tehdit yoluyla satın alma. Bununla ilgili belgeleri ortaya koydular. Haksız rekabet. Kongre bunları resmen hesaba çekti.

''SİBER DÜNYADA HENÜZ HUKUK YOK''

Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz bir hukuk oluşturulmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.

''TWITTER SİBER DÜNYADA TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINI KABUL ETMİYOR''

Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor verilen cevap 'Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir.' Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.

''BUNLARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNDEN SON DERECE MUTLUYUZ''

BTK bu süre içerisinde bu ilgili yapılarla görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu yapılara karşı bir önyargımız yok. Bunların Türkiye'ye gelmesinden son derece mutluyuz. Türkiye ile yasal ilişki kuracaklarına inanıyorum.

TWITTER TEMSİLCİ VERMEZSE, OFİS AÇMAZSA KAPANIR MI?

Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz.

Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. 1 Ekim itibariyle 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası... Her iki tarafın kazan kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil. Küfür hakaret siber zorbalık taciz tehdit var.

AYM İPTAL KARARI VERİRSE NE OLUR?

CHP yasal bir hakkını kullanıyor. Bugünden konuşabileceğimiz bir şey değil. Yapılan düzenlemede çok uluslu şirketlerle ilgili yapılan düzenlemenin anayasaya aykırılığı hangi noktadan ele alacak da götürecek ben de merak ediyorum.