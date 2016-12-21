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AK Partili Turan: Fire olmayacağı kanaatindeyim

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AK Partili Turan: Fire olmayacağı kanaatindeyim
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Anayasa değişikliği teklif sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı kanaatindeyim.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,  yaptığı açıklamada, parlamenter sistemin yıllar  içinde kriz üretmiş bir sistem olduğunu söyledi. Ülkenin geleceğini ön planda tutan başkanlık sistemine ihtiyaç  duyulduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Bununla ilgili iddiamız şu; biz bunu Meclise getirdik, tartışacağız,  konuşacağız. Belki ufak tefek revizeler yapılacak. Diğer partilerin teklifleri  doğrultusunda metnimizi tekrar şekillendireceğiz. Esası, doğruyu bulmaktır  derdimiz. Biz bu iddiamızı ortaya koyduk. Her partiden buna katkı bekliyoruz  ancak bu konuya ilişkin, 'bunu konuşturmayız', 'bunu oylatmayız', 'yüzde 90 oy  alsanız da bunu geçirtmeyiz', 'kan dökülür' tarzında iddiaları demokrasiden,  demokratik ahlak ve kültürden uzak bir yaklaşım olarak düşünüyoruz. Başkanlık, bu  ülkeyi bir basamak daha ileriye atlatacak sistemdir."


 Ana muhalefetin bugüne kadar "olmaz" dediği her şeyin olduğunu  belirten Turan, "Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimine de 'olmaz'  demişlerdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı döneminde de 'asla olamaz'  demişlerdi. Hep bunları söylediler." dedi.

CHP'LİLER DE OY VEREBİLİR 

 Halk isterse, "evet" derse başkanlığa geçileceğini ifade eden Turan,  "Halk hayır derse geçemeyiz. Biz bu konuda milletin dediğini baş tacı yapacağız."  diye konuştu.  "Tüm aşamalarının tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanımızın takdirine,  imzasına göndereceğiz." diyen Turan, şunları söyledi: "330 milletvekilinin çok kolay bulunabileceğini, CHP'nin içinden de  sağduyulu bazı vekillerin 'evet' oyu verebileceğini düşünüyorum. Ak Parti ve  MHP'den fire olmayacağı kanaatindeyim. Bırakın fireyi, başka partilerden destek  olunacağı kanaatindeyim çünkü bu mesele bir Tayyip Erdoğan meselesi değil, bir AK  Parti meselesi değil. Zaten bizim şu an Cumhurbaşkanımız ile uyumumuzdan dolayı  hiçbir problemimiz yok. AK Parti için başkanlık sisteminden öte ülkenin istikrarı  önemli. O yüzden AK Parti'den önce yarınki yıllar için ne yapacağımız sorusunun  cevabıdır başkanlık sistemi. Ben bu konuda her partinin daha sağduyulu, daha  akıllı şekilde meseleye bakıp, gelecek adına oy kullanmasını talep ediyorum."

  

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