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AK Partili Miroğlu: MHP ile işbirliğinin sahada güçlü bir karşılığını görmedik

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AK Partili Miroğlu: MHP ile işbirliğinin sahada güçlü bir karşılığını görmedik
AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, Mecliste AK Parti ve MHP’nin işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini söyledi.

Mardin’in Midyat İlçesi’ni ziyaret eden Orhan Miroğlu, AK Parti ilçe Başkanlığı’nda referandum sonuçlarını değerlendirdi. Kürt seçmenlerin bu referandumda belirleyici olduğunu, ancak meclisteki AK Parti- MHP işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini belirten Miroğlu şöyle konuştu:


"EVET TERCİHİNDE BULUNANLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

"Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Parti'nin diyelim, ya da referandumda evet tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı. Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçte hiç değilse milliyetçi kesim Türkiyenin bu referandumunu doğru analiz etsin, doğru okusun ve doğru siyasi tercihler yapsın. Ama gördüğümüz şey şuydu; Kürtleri MHP ile, MHP'yi de Kürtlerle korkutma stratejisi izledi Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket eden bağdaşıkları. Bu bağdaşıklar; tabii Kandil'den tutun HDP'ye kadar, FETÖ'ye kadar ve çeşitli iri, küçük çaplı terör örgülerine kadar uzanan bir cepheydi."

'AK PARTİ, KÜRT İTTİFAKI TÜRKİYE’YE KAZANDIRIR'

Kürt meselesinin bir demokrasi ve eşitlenme meselesi olduğunu, bu siyasi temsili Kürtler kendi hayatlarında hissettikleri oranda AK Parti'ye desteklerini sürdüreceklerlerini savunan AK Parti Millitvekili Miroğlu, şunları söyledi:

"Geldiğimiz yer Türkiye'de Kürt nüfusunun değil ayrılığın, üniter birliğin sigortası haline gelmiş olması. Bu sigortanın kıymetini en başta AK Parti'nin ve diğer partilerin bileceğini düşünmemiz gerekiyor, bunu talep etmemiz gerekiyor. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor, Türkiye için bir dönem başlıyor. Bu dönem kurucu bir dönemdir ve Kürtler bu kurucu dönemde evet biz de varız demiş oldular bu seçimde. AK Parti artı Kürt ittifakı Türkiyeye kazandırır. Herkese kazanır. Türk halkı kazanır, Kürt halkı kazanır, Türkiye kazanır.
"

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