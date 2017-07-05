AK Partili Hayati Yazıcı'dan OHAL açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, "Hiçbir hükümet ülkeyi OHAL ile yönetmek istemez ama 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası zaruri hale geldi. OHAL sürecini hayata geçiren şartlar ortadan kalkmışsa OHAL'i kaldıralım ama bence kalkmadı. OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım ama kararı Meclis verecek" dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, "OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım" dedi.
Etiketler: ak parti, ohal, son dakika, haberler
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