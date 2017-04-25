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Ak Parti'li Eski Bakan'dan Yeni Parti Sinyali Mi Geldi?

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Ak Parti'li Eski Bakan'dan Yeni Parti Sinyali Mi Geldi?
Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!” paylaşımı yeni parti sinyali olarak yorumlandı.

AK Parti'de muhalif ekibe yakın olduğu ileri sürülen isimlerden biri olan ve referandumda 'Hayır' çağrısı yapan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, sosyal medya üzerinden "AY oylamasının kesin sonucu şu: Türkiye'de hukuk hakkı, siyaset halkı koruyamıyor. 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!' MCRumi" paylaşımında bulundu.

Günay'ın bu paylaşımı yeni parti iddiası olarak yorumlandı.

AK Partili eski bakan yeni parti mi kuruyor

'ŞİMDİLİK PARTİ SİNYALİ DEĞİL'

​Günay, daha sonra konuya ilişkin bir haberi paylaşarak şu yorumu yazdı: "Parti sinyali değil, iktidarı,muhalefeti, halkı, devleti, her şeyi yeni baştan düşünmeye, ezberleri unutmaya çağrı, şimdilik. Önce yeni fikir!"

AK Partili eski bakan yeni parti mi kuruyor

 

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