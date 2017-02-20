İzmir'de 2010- 2014 yılları arasında Ak Parti İl Başkanlığı yapan Ömer Cihat Akay (61) bu Sabah Ankara'ya giderken uçakta kalp spazmı geçirdi. Fenalaşan Akay için uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Tedavisi Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Akay'ın İzmir'de yaşayan ailesi de Ankara'ya gitti.
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AK Partili Akay uçakta kalp spazmı geçirdi!
AK Parti eski İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, uçakta kalp spazmı geçirdi. Akay'ın tedavisi Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Etiketler: ak parti il başkanı
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