AK Parti'den flaş Melih Gökçek açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Melih Gökçek bey ile görüştüm, "Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'nin Ankara için Melih Gökçek'i aday göstereceği iddialarıyla ilgili konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “MHP’den Melih beye yapılan resmi bir teklif yok. Ben Melih Gökçek beyle görüştüm ben partinin emrimdeyim dedi” açıklamasını yaptı.

Ankara radyoları ortak yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “MHP’den Melih Bey'e yapılan resmi bir teklif yok. Ben Melih Gökçek beyle görüştüm ben partinin emrimdeyim dedi. Melih bey Ankara’da başarılı işlere imza atmıştır” dedi.