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Ak Parti’den ‘ABD modeli’ ‘Usul Komisyonu’ önerisi

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Ak Parti’den ‘ABD modeli’ ‘Usul Komisyonu’ önerisi
Ak Parti, TBMM İç Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik için, yasa tekliflerinin Genel Kurul’da ne kadar sürede görüşüleceğini belirleyecek bir “Usul Komisyonu” kurulması önerisinde bulunacak...

ŞEBNEM HOŞGÖR Ankara 

Referandumda kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca, YSK’nın sonuçları ilan etmesinin ardından 6 ay içinde mevzuatın yanı sıra TBMM İç Tüzüğü’nün de değiştirilmesi gerekiyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bu konuda partilere, “komisyon çalışması” çağrısı yapacağını açıklamıştı. Ak Parti di iç tüzük için çalışmaya başladı. Ak Parti, yasama çalışmalarının daha verimli kılınmasına yönelik öneriler üzerinde duruyor. Bu önerilerden ilki, ABD’deki “İçtüzük ve Kurallar Komitesi” benzeri TBMM’de yasa tekliflerinin Genel Kurul’da ne kadar sürede görüşüleceğini tespit ederek karara bağlayacak bir “Usul Komisyonu” kurulması. Ak Parti kurmayları, başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin parlamentolarında da bu tip komisyonların bulunduğunu belirterek, şu bilgiyi verdiler:


“İncelediğimiz parlamentoların çoğunda yasal düzenlemeler ağırlıklı olarak komisyon aşamasında detaylı biçimde ele alınıp, tartışılıyor. Komisyonlarda detaylı çalışma yapıldığı için de Genel Kurul’a düzenlemeler olgunlaşmış halde geliyor. Bu noktada da usul komisyonları devreye giriyor. Tüm partilerin sayısal güçleri oranında temsil edildiği bu komisyon oturup önerilen yasal düzenlemenin kapsamına göre Genel Kurul için bir görüşme süresi belirliyor. Bu süre bittiğinde hiçbir mazeret kabul edilmeksizin oylamaya geçiliyor. TBMM’de de böyle bir komisyon oluşturulması halinde, her yasa teklifi komisyonlarda mümkün olduğunca geniş katılımla tartışılır. Komisyonca belirlenen sürede de Genel Kurul’da karara bağlanır. Örneğin 10 maddelik bir yasa teklifi için usul komisyonu 8-10 saat yeter der, 60-70 maddelik bir teklif için ise 2 günlük bir süre öngörülebilir.”

Ayrı TV kanalı 

Ak Parti içinde tartışılan bir başka öneri ise halen sadece özel oturumlar ile Genel Kurul’un rutin çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe 19.00’a TRT-3 üzerinden yayınlanan Genel Kurul çalışmalarının tamanının halk tarafından izlenebilmesine yönelik. Buna göre de muhalefetin de kabul etmesi halinde TRT kanalları üzerinden değil TBMM TV için ayrı bir frekans alınarak çalışmalar kamuoyuna yansıtılacak. 
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