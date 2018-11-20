AK Parti’de adaylar netleşti!

AK Parti’de hafta sonu yapılan elektronik temayül ile birlikte şehir ve büyükşehir adaylarının büyük bölümü netleşti. Kesinleşen adayların bu haftadan itibaren kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesaisine artık ilçelerle devam edecek. Yerel yönetimler başkanlığının ilçe ve beldelerle ilgili hazırladığı raporlar da Erdoğan’a sunulacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki seçim mesaisiyle, büyükşehir ve il belediyeleri adaylarını büyük oranda netleştirdi. Adayların bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılmaya başlanması bekleniyor. Başkan Erdoğan’ın bu hafta ilçe ve belde belediye başkan adaylarını netleştirmek için çalışacağı belirtiliyor.

AK Parti’de büyükşehirler ve illerle ilgili aday tespit çalışmalarında sona gelindi. Kesinleşen adayların açıklanmasına bu hafta başlanması bekleniyor. Erdoğan ise bu hafta içerisinde yerel seçim mesaisine ilçelerle devam edecek. İllerde olduğu gibi ilçelerle ilgili genel merkezde hazırlanan raporlar Erdoğan’ın önüne gelecek. İlçeler için temayül sonuçları da göz önüne alınacak.

BÜYÜKŞEHİR VE İL ADAYLARI BU HAFTA

AK Parti’nin seçim hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği seçim mesaisi kapsamında, büyükşehir ve il belediyeleri ile ilgili raporları değerlendirdi. Hafta sonu gerçekleşen temayülle birlikte de il ve büyükşehir belediyeleri için adaylar kesinleşmeye başladı. Adayların bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılmaya başlanması bekleniyor.

BEKLENTİLERE CEVAP VEREN İSİMLER

Büyükşehir ve illerdeki çalışma sonrasında sıra ilçe ve belde belediye başkanlarının belirlenmesi için mesaine geldi. Yerel yönetimler başkanlığı tarafından ilçe ve beldelerle ilgili raporlarda bu hafta içerisinde Erdoğan’a sunulacak. İlçeler için yapılan temayül sonuçları da Erdoğan’a verilecek rapor içerisinde yer alacak.

HALKTA KARŞILIĞI OLAN ADAY ÖNERİSİ

Yerel yönetim başkanlığı tarafından hazırlanan raporlarda o ilçe ve belde de yaşayanların beklentileri, adaylık için ismi geçenlerin halkta bulduğu karşılık, AK Partili belediyelerde projelerin gerçekleşme oranları gibi bilgiler yer alacak. İlçe ve beldelerde belediye başkanı belirleme sürecinde, teşkilatın üzerinde anlaştığı ve aynı zamanda halkta karşılığı olan isimlerin aday olarak gösterilmesi bekleniyor.