AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ildeki belediye başkan adayını TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladı.

Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakatın ardından Cumhur İttifakı'nda devam kararı alındı. AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifak, muhalefette paniğe neden oldu. Partilerde aday çalışmaları devam ederken; Başkan Erdoğan, 20 ilin adayını daha açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler; Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek Ankara - Mehmet Özhaseki Balıkesir - Yücel Yılmaz Bingöl - Erdal Arıkan Çanakkale - Ayhan Gider Çorum - Halil İbrahim Aşgın Çankırı - Hüseyin Boz Eskişehir - Burhan Sakallı Hatay - İbrahim Güler İzmir - Nihat Zeybekci Karaman - Mahmut Sami Şahin Konya - Uğur İbrahim Altay Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman Muş - Feyat Asya Sakarya - Ekrem Yüce Sivas - Hilmi Bilgin Tokat - Eyüp Eroğlu Trabzon - Murat Zorluoğlu Uşak - Mehmet Çakın Yozgat - Celal Köse