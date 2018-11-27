AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.
Seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakatın ardından Cumhur İttifakı'nda devam kararı alındı.
AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifak, muhalefette paniğe neden oldu.
Partilerde aday çalışmaları devam ederken; Başkan Erdoğan, 20 ilin adayını daha açıkladı.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;
Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek
Ankara - Mehmet Özhaseki
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Bingöl - Erdal Arıkan
Çanakkale - Ayhan Gider
Çorum - Halil İbrahim Aşgın
Çankırı - Hüseyin Boz
Eskişehir - Burhan Sakallı
Hatay - İbrahim Güler
İzmir - Nihat Zeybekci
Karaman - Mahmut Sami Şahin
Konya - Uğur İbrahim Altay
Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman
Muş - Feyat Asya
Sakarya - Ekrem Yüce
Sivas - Hilmi Bilgin
Tokat - Eyüp Eroğlu
Trabzon - Murat Zorluoğlu
Uşak - Mehmet Çakın
Yozgat - Celal Köse