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AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

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AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ildeki belediye başkan adayını TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladı.

Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakatın ardından Cumhur İttifakı'nda devam kararı alındı.

AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifak, muhalefette paniğe neden oldu.

Partilerde aday çalışmaları devam ederken; Başkan Erdoğan, 20 ilin adayını daha açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;

Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek

Ankara - Mehmet Özhaseki

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Ayhan Gider

Çorum - Halil İbrahim Aşgın

Çankırı - Hüseyin Boz

Eskişehir - Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Güler

İzmir - Nihat Zeybekci

Karaman - Mahmut Sami Şahin

Konya - Uğur İbrahim Altay

Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas - Hilmi Bilgin

Tokat - Eyüp Eroğlu

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Uşak - Mehmet Çakın

Yozgat - Celal Köse

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