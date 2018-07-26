AK Parti yönetiminde sürpriz değişim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos’taki kongrede AKP yönetiminde büyük oranda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın kurmaylarından isim istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos’taki kongrede AKP yönetiminde büyük oranda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın kurmaylarından isim istediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre AKP’nin 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongresinde partinin en üst karar organı olan 50 kişilik MKYK’da büyük değişiklikler yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, değişimin ilk mesajını hafta başı toplanan MYK’da verdi.

AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın bu talebini “Belli ki parti yönetiminde büyük değişiklikler yapılacak ve bunu da tek başına yapmak istemiyor. Sorumluluğu parti yönetimine de dağıtıyor” şeklinde değerlendirdi.

HDP DAVET EDİLMEYECEK

Edinilen bilgilere göre AKP kongresi için, yabancı ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilere ve HDP dışındaki siyasi partilere davet gidecek. AKP kurmayları, en az 50 ülkeye davet gönderileceğini dile getirdi.

Kongrede, AKP’nin tüzüğü de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumlu hâle getirilecek. Büyük kongre delegelerinin sayısının eski sistemdeki 550 milletvekili sayısına göre belirlendiğini hatırlatan parti kurmayları, milletvekili sayısının 600’e çıkması ile tüzükte buna uygun değişikliğe gidileceğini söyledi. Tüzükteki, ‘Başbakan’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ifadeleri de yeni sisteme uygun olarak ayıklanacak.