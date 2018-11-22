  • BIST 92.629
  • Altın 209,372
  • Dolar 5,2858
  • Euro 6,0301
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

AK Parti MHP işbirliğinde flaş gelişme!

»
AK Parti MHP işbirliğinde flaş gelişme!
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası kulislerde konuşulan ittifak senaryolarını paylaştı.

Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. 

MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti'ye destek verecek deniyor.

Bunun dışındaki iller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

Adana da önemli... MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti İYİ Parti ile ittifak yapar mı?22 Kasım 2018 Perşembe 13:02
  • AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu22 Kasım 2018 Perşembe 12:47
  • Meral Akşener Muharrem İnce'ye neden kızdı?22 Kasım 2018 Perşembe 12:40
  • Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için araya giren işadamı kim?21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51
  • Murat Karayalçın: Adayımız CHP'li olmalı, Mansur Yavaş istifa etti21 Kasım 2018 Çarşamba 12:46
  • Erdoğan: İstanbul'un ilçelerini bana bırakın!21 Kasım 2018 Çarşamba 12:44
  • Devlet Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi?21 Kasım 2018 Çarşamba 12:41
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
  • Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi20 Kasım 2018 Salı 23:18
  • Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklamalar20 Kasım 2018 Salı 23:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim