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AK Parti İYİ Parti ile ittifak yapar mı?

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AK Parti İYİ Parti ile ittifak yapar mı?
Gazeteci Murat Yetkin, bugün Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından andımız ve af tartışmaları ile dağılan Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için yeniden bir araya gelme kararını değerlendirdi.

“AK Parti'nin halkla doğrudan temasta olan siyasetçileri MHP yerine İYİ Parti ile seçim işbirliğine girmesini tercih ederdi" yorumunda bulunan Yetkin, beklentileri tersine çevirecek bir AKP-İyi Parti işbirliği olup olmayacağı ihtimalini ele aldı.

Yetkin'in kişisel blogunda yayımladığı yazının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti-MHP işbirliğine karşı gidilmesi halinde CHP-İYİ işbirliğinin bir şansı olabilir. HDP’nin bu işbirliğinin içine alınmaması Doğu ve Güneydoğuda muhtemelen HDP destekli bağımsız adayların çıkmasına yol açacaktır ama ne CHP, ne İYİ’nin zaten pek iddiası yok oralarda; güç ve nüfus ağırlığı da zaten Batı’daki ve Güney’deki belediyelerde.

Şimdi can alıcı soruya gelelim: Ortada hiçbir beyan olmamasına karşın, hem CHP, hem MHP’yi ters köşeye düşürecek bir AK Parti-İYİ işbirliği ihtimali var mı?

Yanıtı, Süleyman Demirel’in iki ünlü sözünde saklı… Birincisi, “meşru zeminde çare tükenmez” sözüdür, diğeri de “siyasette 24 saat çok uzun bir süredir” sözü.

Erdoğan’ın o manevrayı yapmaması durumunda kazanacak olan MHP, şansı artacak olansa CHP-İYİ işbirliği olacak gibi görünüyor."

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