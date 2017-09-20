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Ak Parti ilçe başkanına hapis cezası

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Ak Parti ilçe başkanına hapis cezası
KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde 2015 yılında Devlet Hastanesi’nde acil nöbeti tutan Dr. Özlem Nur Yıldız’ın üzerine yürüyerek, “Seni döverim, elimde kalırsın” diyerek tehdit eden ve doktorun istifa etmesine neden olan AK Parti İlçe Başkanı Yunus Özder’in d

Kandıra Devlet Hastanesi'nde 3 aylık doktorken gelen bir hastanın tedavisi sırasında hastanın babası olan AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder hastaneye gelerek, “İşinizi adam gibi yapın” diye bağırması üzerine Dr. Özlem Nur Yıldız, hasta yakınına dönerek, “Siz dışarı çıkın biz de işimizi doğru dürüst yapalım” sözleri üzerine tartışma çıkmıştı. Bunun üzerine, iddiaya göre Başkan Özder de, "Seni kadın halinle bir döverim elimde kalırsın. Ben AK Parti Kandıra İlçe Başkanıyım" diyerek doktorun üzerine yürümüştü.

İSTİFA ETMİŞTİ

Olay günü ilçe başkanından çekinen sağlıkçılar ve güvenlik görevlileri duruma müdahale edemeyince hastaneye polis çağıran Dr. Özlem Nur Yıldız, polis gelinceye kadar hastanede mahsur kalmıştı. Tehditler daha sonrada devam edince ruh sağlığı bozulan doktor psikologa gitti ve kendisine stres teşhisi konuldu. Dr Özlem Nur Yıldız bu olayın ardından 1 ay rapor aldı ve raporunun bitiminde de Kandıra Devlet Hastanesi’nden istifa ederek, ilçeyi terk etmişti.

DAVA SONUÇLANDI

Bu olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Dr. Özlem Nur Yıldız, görev başında tehdit edildiği gerekçesiyle ilçe başkanını mahkemeye verdi. Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti davacıyı haklı bularak, dinlenen tanıklar ve kanıtlar doğrultusunda ilçe başkanı Özder’e 5 ay hapis cezası verdi. Dr. Özlem Nur Yıldız’ı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı mahkemece suçlu bulunup 5 ay hapsine karar verilen ilçe başkanının cezası ertelendi. Daha önce sabıkası bulunmadığı için hükmün açıklanması ertelendi. Bu olay nedeniyle Kandıra Devlet Hastanesi’ndeki görevinden istifa eden Dr. Özlem Nur Yıldız, maddi zararının tazmini için Özder’e tazminat davası açacağını bildirdi.

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