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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal : Tasvip etmiyoruz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal : Tasvip etmiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşananlara ilişkin, "Anne ve ölüm, kimliklerin, inançların ötesinde bize hayatın kendisini sunar.Bu topr

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un  cenazesinin defni sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal, "Anne ve ölüm, kimliklerin, inançların ötesinde bize  hayatın kendisini sunar. Bu topraklarda bin yıldır ortak hayatı paylaşıyoruz.  Yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Hükümetimiz bu konuda üzerine düşeni  yapmakta ve yapmaya devam etmektedir. İçişleri Bakanlığımız ve Hükümet Sözcümüz  gerekli açıklamaları yapmıştır. Acılı aileye başsağlığı diliyorum." ifadesini  kullandı.

 

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