AK Parti belediye başkan adayları sil baştan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut 48 il belediye başkanından 10 kadarını yeniden aday göstereceği, kalanları yeni isimlerden seçeceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devlet işlerine ara vererek üzerinde çalıştığı belediye başkan adayları listesinin, önceki yerel seçimlerden farklı olarak parti teşkilatında ‘deprem etkisi’ yaratacağı kaydediliyor.

Erdoğan, Fransa ziyaretinden döndüğünden beri yerel seçimde aday gösterilecek isimler üzerinde yoğun bir mesai yürütüyor.

Adaylık başvuruları cuma günü bitecek olan AKP’de, pazar günü tüm teşkilatlarda internet üzerinden eğilim yoklaması yapılacak.

Parti kulislerinde il ve ilçelerde aday olacak isimlerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Büyük değişim: Anketlerde bir süreden beri AKP’li mevcut belediye başkanlarından memnun olunmadığı, değişim istendiği sonucu çıktığı söyleniyordu.

Önceki yerel seçimlerden farklı olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimde mevcut 48 belediye başkanının büyük bölümü yeniden aday gösterilmeyecek.

10 kadar belediye başkanıyla yola devam, gerisinde ise yeni isimlerin tercih edilmesi eğilimi yüksek. Devam edecek büyükşehirler arasında Gaziantep, Konya ve Antalya sayılıyor.

Özhaseki-Gökçek el ele: MHP’nin adını gündeme getirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sık sık Ankara’da iki parti arasında ittifak olması gerektiği yönündeki mesajlarına dikkat çekilerek, ortak adaylık istediği söyleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Gökçek’in, Ankara adaylığına kesin gözüyle bakılan Mehmet Özhaseki ile birlikte çalıştığı, hatta Ankara’nın ilçe adaylarının belirlenmesinde etkili olacağı kaydediliyor.

Bursa, Balıkesir ve Ordu’da anket: Adıyaman ve Kilis belediye başkanlarının durumunun ortada olduğu, ‘metal yorgunluğu’ gerekçesiyle belediye başkanlarının istifa ettirildiği Bursa, Balıkesir ve Ordu’da karar verilemediği, anketler yapılacağı kaydediliyor.

Sivas için Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin’in adı geçiyor. Erdoğan’ın memleketi Rize’de de yeni bir isimle yola devam edileceği kaydediliyor.

Muhalefetin elinde olan iller: MHP’nin elinde olan Manisa’da eski milletvekili Selçuk Özdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Akhisar Spor Kulubü Başkanı Hüseyin Eryüksel; Mersin’de eski milletvekili Ali Er’in adı geçiyor.

CHP’nin elinde olan Aydın’da eski ANAP’lı bakan Cengiz Altınkaya, milletvekili Mustafa Savaş ve eski milletvekili Recai Berber’in adı konuşuluyor. Meclis’teki çoğunluk sıkıntısı nedeniyle Savaş’ın şansının az olduğu dile getiriliyor.

HDP’li belediye başkanının görevden alınarak kayyım atanan Diyarbakır’a ise Nihat Hatipoğlu’nun aday gösterilebileceği belirtiliyor.

Tuna, Keçiören’e Tiryaki, Yenimahalle’ye: Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna’nın Keçiören’e, 3 dönemdir Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki’nin CHP’nin elinde olan Yenimahalle’ye kaydırılabileceği konuşuluyor.

İstanbul’ için özel çalışma: Erdoğan’ın, İstanbul’un ilçeleri için özel çalışma yaptığı, Kadir Topbaş’ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mevlüt Uysal’ın yeniden Başakşehir’den aday yapılabileceği belirtiliyor

İzmir sorunsalı

İzmir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in adı bir süredir ağırlıklı olarak dile getiriliyordu. Özgener’in adının öne geçtiği, hatta AKP’li milletvekillerince verilen ve aday olan oda başkanlarının seçilememesi durumunda eski görevine geri dönebilmesini öngören yasa önerisinin adaylığını güçlendirdiği kaydediliyor. Özgener’in adaylığı istediği, ancak ailesinin direndiği konuşuluyor.