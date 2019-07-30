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AK GENÇLİK LÜKS YATTA TOPLANDI!

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AK GENÇLİK LÜKS YATTA TOPLANDI!
AKP Beykoz Gençlik Kolları, yürütme kurulu toplantısını bir yatta yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan yat toplantısı görüntüleri tepki çekince silindi.

AKP Gençlik Kolları Beykoz Teşkilatı’nın Facebook ve Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa, “Yürütme Kurulu Toplantımızı İlçe Başkanımız Furkan Çeliker nezaretinde gerçekleştirdik. Almış olduğumuz kararlar hayırlara vesile olmasını temenni ederiz” notu düşüldü. Tepkilerin gelmesinin ardından sosyal medya hesaplardan yat fotoğrafı silindi.

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