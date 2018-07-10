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Ajda'nın sesini kestiler!

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Ajda'nın sesini kestiler!
Sanatçı Ajda Pekkan, BKM organizasyonuyla düzenlenen "Denizbank Açık Hava Konserleri" kapsamında sahne aldı.

BKM organizasyonuyla düzenlenen "Denizbank Açık Hava Konserleri" kapsamında şarkıcı Ajda Pekkan, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Ajda Pekkan konserine eğlenmeye giden izleyiciler ise şok yaşadı. Üç saat süren konserdeki ses sistemindeki arıza nedeniyle Pekkan’ın sesi izleyicilere ulaşmadı. Konser sırasında izleyiciler de sahneye seslenerek sesin duyulmadığını belirtmeye çalıştı. Tüm bu aksaklıklara rağmen konser iptal edilmedi ve izleyicilere Ajda Pekkan’ı dakikalarca sessiz bir şekilde dinledi.

Konseri Gülşen, Şevket Çoruh, Demet Akbağ, Asuman Dabak, Ebru Cündübeyoğlu, Nihat Odabaşı, Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan gibi birçok ünlü isim de dinledi. 

BKM organizasyonuyla düzenlenen konserde Ajda Pekkan kızakla sahneye çıktı.

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