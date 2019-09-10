AJDA'NIN KONSERİNE ÜNLÜ AKINI!

Ajda Pekkan, önceki gün Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Geccenin açılışını Emma Shapplin’in "Spente Le Stelle" şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı.

Gecce'nin haberine göre; Ajda Pekkan, önceki gün Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Geccenin açılışını Emma Shapplin’in "Spente Le Stelle" şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı. Ajda Pekkan, gecenin başında sevenlerini “Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum” sözleriyle selamladı.