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AJDA'NIN KONSERİNE ÜNLÜ AKINI!

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AJDA'NIN KONSERİNE ÜNLÜ AKINI!
Ajda Pekkan, önceki gün Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Geccenin açılışını Emma Shapplin’in "Spente Le Stelle" şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı.

Gecce'nin haberine göre; Ajda Pekkan, önceki gün Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Geccenin açılışını Emma Shapplin’in "Spente Le Stelle" şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı. Ajda Pekkan, gecenin başında sevenlerini “Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum” sözleriyle selamladı.

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