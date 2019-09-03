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AJDA PEKKAN'DAN, YENİDEN SİNEMA FİLMİ SİNYALİ!

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AJDA PEKKAN'DAN, YENİDEN SİNEMA FİLMİ SİNYALİ!
Ajda Pekkan, sanatçılığının yanı sıra, oyunculuğuyla da ön planda.

Sacitaslan.com'un haberine göre; 30 Ağustos'ta vizyona giren 'Masal Şatosu:Sihirli Davet' filmini kendisine özel bir gösterimle sinemada izleyen Ajda Pekkan'a filmin yapımcıları da eşlik etti. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ajda Pekkan röportajda, "Bugün, bu filmin başarısını ve gelecekteki başarıları kutladık” diyerek başladı. Pekkan'ın ardından yapımcı Samsun Demir müjdeyi verdi. “Ajda hanıma ikinci filmimiz için bir teklifte bulundum. Film bir müzik akademisinde geçecek. Şimdi ise Masal Şatosu'nu izleyeceğiz. Ajda Hanım'ı, açık hava konserleri için yaptığı provalardan filmi izlemek için kaçırdık. O da bizi kırmadı." sözleriyle Ajda Pekkan'ın ikinci bir filmde rol alabileceğini belirtti.
"SİNEMAYA SICAK BAKIYORUM"
Ajda Pekkan basın mensuplarının "Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?" sorusunu, "Sinemaya da sıcak bakıyorum. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Küçük bir rol alabilirim" diyerek yanıtladı.

 

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