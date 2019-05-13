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Ajda Pekkan neyi takıntı yaptı?

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Ajda Pekkan neyi takıntı yaptı?
73 yaşında olmasına rağmen hem güzelliği hem de fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan'ın, yeni yeni takıntıları ortaya çıkmış.

73 yaşında olmasına rağmen hem güzelliği hem de fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan'ın, yeni yeni takıntıları ortaya çıkmış.

Kariyerine sinema oyuncusu olarak başlayan Pekkan, 1964 yılında müzik hayatına atılmıştı. O günden itibaren Süperstar lakabı alan Ajda Pekkan, meğer içi siyah olan arabaya binemezmiş. Bindiği zaman ise hemen inip başka bir arabaya geçiyormuş. Dünyanın her yerinde konser veren ve kaldığı otellerde ise özellikle kuzey cephesinde konaklamayı tercih eden Pekkan'ın olmazsa olması ise odanın ışık almaması ve koşu bandıymış. Bu ikisi Süperstar'ın en büyük takıntısıymış. Işık alan odada bir an olsun duramazmış. Işık alırsa da otelini değiştiriyormuş.

Son dönemlerde Ajda Pekkan'da böyle süper takıntılar başlamış.

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