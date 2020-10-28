Ajda Pekkan Günay'da 'lağım kokusu' krizi mi yaşadı?

Hafta sonu Günay Restaurant'ta sahne alan Ajda Pekkan'ın 'lağım kokusu' krizi yaşadığı iddia edildi.

Uçankuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programında İlker Koç, kulağına gelen bir duyumu canlı yayında paylaşarak, "Ajda Hanım mekana gelip kulise gidiyor ve kuliste ağır bir lağım kokusuyla karşılaşıyor. 'Benim burada hazırlanmam mümkün değil' diyerek o mekanın yakınındaki bir otelden kral dairesi kiralanıyor ve Ajda Pekkan hazırlıklarını orada yaptıktan sonra sahneye çıkıyor. Yakın dostundan duyduğuma göre Ajda Hanım bu özensizliğe çok kızarak bu cumartesi ve yılbaşı gecesi aynı mekandaki programını iptal ediyor..." ifadelerinde bulundu.

Yayına bağlanan Vahit Yıldız ise Ajda Pekkan'ın kendi isteğiyle otelde hazırlandığını ve bu cumartesi gerçekleşecek olan programın Corona virüs önlemleri dahlinde iptal edildiğini ifade ederek "Günay önemli bir markadır. Bu tip aslı astarı olmayan bazı şeyler konuşulup yazılabilir. Ajda Pekkan Hanım ile herhangi bir kriz yaşanmadı. Geçen gün kendisiyle yemekteydik." şeklinde konuştu.