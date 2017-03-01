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Ajda Pekkan anne olmak istiyor!

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Ajda Pekkan anne olmak istiyor!
Hindistan’da 72 yaşındaki bir kadının anne olduğu haberi, çocuk özlemi çeken Ajda Pekkan’a umut verdi. Konuyu araştıran sanatçı, güvendiği doktorlarla görüştü.

GÜLŞEN'İN OĞLU ETKİLEDİ

 Ajda Pekkan, Ocak ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu’nu geçtiğimiz günlerde evlerinde ziyaret etti. Çiftin minik bebekleri Azur Benan’la geçirdiği dakikalar, ünlü sanatçının çocuk özlemini yeniden gün yüzüne çıkardı. Ve bu ziyaretin ardından okuduğu bir haber de Pekkan için umut ışığı oldu.

DOKTORLARLA GÖRÜŞÜYOR

Üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan 72 yaşındaki Daljinder Kaur isimli Hintli kadının, geçen ay sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini öğrenen Ajda Pekkan konuyu araştırmaya başladı.

71 yaşındaki sanatçı, kendisinin de anne olup olamayacağını öğrenmek için güvendiği bazı doktorlarla görüştü. Pekkan’ın Hindistan ve Amerika’daki uzmanlarla da temas kuracağı öğrenildi.

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