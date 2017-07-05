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Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!

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Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!
Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech şaşırtıcı derecede siyah ten rengiyle kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.

Nyakim Gatwech, Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozinin yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalandı.
Kendisine 2016’da ten rengini beyazlatması için öneriler sunulsa da o bunları kabul etmemeyi tercih etti.Tüm önerilere sadece kahkaha atarak cevap veren genç kadın, görüntüsünün çok çarpıcı olduğunu düşündü.
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