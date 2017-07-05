Nyakim Gatwech, Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozinin yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalandı.
Kendisine 2016’da ten rengini beyazlatması için öneriler sunulsa da o bunları kabul etmemeyi tercih etti.Tüm önerilere sadece kahkaha atarak cevap veren genç kadın, görüntüsünün çok çarpıcı olduğunu düşündü.
- BIST 101.031
- Altın 141,243
- Dolar 3,5924
- Euro 4,0688
- İstanbul 25 °C
- Ankara 23 °C
- Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!
- İki ülke arası gerginlik!
- İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması
- Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
- Dünya Putin ve Trump bir araya gelecek
- Eylem hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
- Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!
- Yıldız futbolcu Pepe bu akşam İstanbul'da
- İran'ın asıl derdi Türkiye... Su savaşları başlıyor!
- Beni transfer edin!
- Antalya'da korku dolu anlar!
- Evleri ve seraları su bastı
- Son dakika... Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
- Denizli’de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü
- Ankara'da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik
Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!
Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech şaşırtıcı derecede siyah ten rengiyle kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.
Nyakim Gatwech, Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozinin yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech şaşırtıcı derecede siyah ten rengiyle kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.
İki ülke arası gerginlik!İran'da görev süresi 3 yıl daha uzatılan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Suudi Arabistan yönetimini " terörist devlet" olarak tanımladı.
Dünya Putin ve Trump bir araya gelecekRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 çerçevesinde 7 Temmuz tarihinde görüşeceği bildirildi.
İran'ın asıl derdi Türkiye... Su savaşları başlıyor!İran, kuraklığı gerekçe göstererek Küçük Zap Suyu üzerindeki üç barajın kapağını kapattı. Kuzey Irak yönetimi, Bağdat’a giden suyu kesti. Irak endişeli. İran’ın asıl derdi Türkiye’nin büyük baraj projeleri.
Çıplak izdivaç programı ekranlara dönüyor!Almanya'nın RTL 2 televizyon kanalın'da geçtiğimiz mayıs'da yayın hayatına başlayan çıplak izdivaç programı ikinci sezon da alman ünlü isimlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
FOTO GALERİ
- 11:34 - Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!
- 10:35 - İki ülke arası gerginlik!
- 10:16 - İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması
- 01:22 - Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
- 17:17 - Dünya Putin ve Trump bir araya gelecek
- 16:53 - Eylem hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
- 16:31 - Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!
- 15:49 - Yıldız futbolcu Pepe bu akşam İstanbul'da
- 12:12 - İran'ın asıl derdi Türkiye... Su savaşları başlıyor!
- 11:24 - Beni transfer edin!
- 10:56 - Antalya'da korku dolu anlar!
- 10:50 - Evleri ve seraları su bastı
- 10:33 - Son dakika... Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
- 10:16 - Denizli’de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü
- 09:50 - Ankara'da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim