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Ajanslar ‘acil’ koduyla duyurdu

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Ajanslar ‘acil’ koduyla duyurdu
Taksim’deki intihar saldırısı uluslararası haber ajansları tarafından “acil” koduyla dünyaya duyuruldu. Ajanslar ve haber siteleri olayı şu şekilde aktardı:

BBC: Saldırıyı üstlenen bir grup olmadığını belirten BBC, “Ancak Kürt isyancıların iki aylık ateşkesi pazar gecesi son buluyordu” diye yazdı. Şüphelerin PKK ya da El Kaide bağlantılı gruplar üzerinde yoğunlaşmasının beklendiğini belirten BBC, “Ancak PKK liderleri artık sivilleri hedef almayacaklarını söylemişti” hatırlatmasında bulundu. Haberde, “Türkiye’de El Kaide bağlantılı gruplar da küçük olsalar da faal durumdalar. Bu yıl 100’den fazla El Kaide şüphelisi tutuklandı” denildi.

CNN: İstanbul’daki Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yağış nedeniyle cuma gününden pazara ertelendiğini vurguladı. Analistlerin PKK’yı işaret ettiğini belirten CNN, görüştükleri bir PKK sözcüsününse patlamadan haberinin olmadığını söylediğini yazdı. CNN’e konuşan PKK sözcüsü Roj Kandil, “Taksim’deki patlama hakkında hiçbir fikrim yok” dedi.

Taksimde patlama oldu, 32 yaralı var


Reuters: Ajansa konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, “Bu saldırıda PKK’nın imzası var gibi görünüyor. İntihar saldırıları El Kaide’nin de kullandığı bir teknik ama Türkiye’de genellikle araçla intihar saldırısı düzenlediler” dedi. Son haftalarda El Kaide’ye destek verdiğinden şüphelenilen kişilerin tutuklandığını hatırlatan ajans, “Demokratik temelleri olan ve Batı’ya yönelmiş bir ülke olan Türkiye, İslamcı militanlığın doğal gelişme alanı değil. Erdoğan’ın dini muhafazakârlığı İslami Ortadoğu’ya kapıları açsa da El Kaide gibi örgütlere aman vermiyor” diye yazdı.

AFP: Saldırının, PKK’nın ilan ettiği ateşkesin bitişiyle aynı güne denk geldiğine dikkat çekti. Murat Karayılan’ın artık sivilleri hedef almayacaklarını açıkladığını da hatırlattı.

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