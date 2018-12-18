Ailesi Bile Sarhoş Sandı

Adana'da sarhoş sanılan Oğuzhan Ç.'nin kafasından mermi çıktı.

Adana'da alkol aldığı için sarhoş olduğu düşünülen ve iki gün boyunca yarı baygın halde gezen kişinin hastanede yapılan tedavisinde, kafasında mermi bulunduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, odasında yarı baygın halde bulunan Oğuzhan Ç., yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü. Sonuç alamayan aile, baygınlık hali iki gün süren Oğuzhan Ç.'yi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine götürdü.Doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan Ç.'nin kafasına mermi isabet ettiği tespit edildi.

Merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve yoğun bakıma alınan Ç.'nin, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.