Ailecek FETÖ'cüler

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit etmişti. Eşi ve kardeşi FETÖ' üyesi olduklarını itiraf etti.

11 Aralık 2018'de Rize Emniyt Müdürü Altuğ Verdi'yi makam odasunda şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi ve kardeşi FETÖ üyesi olduklarını itiraf etti. 15 Ekim 2019'da İstanbul Emniyet müdürlüğüne gelen ihbar sonucu cinayette FETÖ izini ortaya çıkardı. İhbar eden kişi ihbarla kalmayıp İstanbul'da görev yaptığı sırada polis imamı akademisyen Evren Ersoy'unda isini verdi. Yapbozun parçaları birleşiyor.

EŞİ İTİRAF EDİYOR.

Sorgulamada İsmail Hakkı Sarıcıoğlu FETÖ iddialarını reddetsede eşi ve kardeşi itiraf etti.

Eşi Gülseren Erbaş ''Eşimle evlendikten sonra beni FETÖ ile tanıştırdı. Ardahan'da görevliyken cemaat evlerine gidiyorduk. Fetullah Gülen'in vaaz kasetlerini dinlerdik. Risale-i Nur okuması yapardın. Evlendiğimizde bir karıncayı bile incitmezdi. Ama 1,5 yıl sonra agrasifleşmeye başlamıştı. Cinayeti ilk öğrendiğimde inanamadım ama cezaevine ziyarete gittiğimde Altuğ Verdi'ye kin ve nefret dolu olduğunu söylemeye devam ediyordu. Eşime hakkımı helal etmiyorum, beni ve 2 çocuğumun hayatı ile oynadı.''dedi

Kardeşi Mustafa Sarıcaoğlu ise şunları dedi...

“Öldürdüğü Altuğ Verdi’ye büyük bir kin duyuyordu. Altuğ Verdi’den 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul’da FETÖ mensuplarına işkence yaptığını söyleyip nefret ediyordu. Cinayeti tayin yüzünden işlediğini söyledi. Zaman zaman yaptığımız sohbetlerde darbe girişimini FETÖ mensuplarının yapmadığını anlatıyordu”