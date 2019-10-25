AİDAZ'IN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR!

On Parmağında on marifeti olan İran asıllı yetenekli müzisyen AİDAZ, ilk teklisi “Aşk Kumarı”nın klibinde adeta ‘Burning Man’e selam çakmıştı.

Renkli kişiliği, güzel sesi ve fiziğiyle dikkat çeken, üç farklı ülkede üç üniversite bitirmiş aynı zamanda başarılı bir iş insanı da olan İran asıllı müzisyen Aidaz, “çocukluk hayalim” dediği şarkıcılığa ilk teklisi ‘Aşk Kumarı’ ile adım attı.. Tasarımcılıktan, ticarete pek çok alanda ödülleri bulunan Aidaz’ın dokuz ay süren stüdyo sürecinin ardından DMC etiketi ile 18 Ekim’de tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkısının sıra dışı klibi de eş zamanlı olarak müzikseverlerin karşısına çıktı.

Aidaz’ın bu çıkışını bazı ünlülerimizde es geçmedi. Başta sezen aksu olmak üzere bir çok ünlü isim, Aidaz’ı çok beğendiklerini dile getirdi.

Aidaz’ın en büyük hedefi ise Dünya’da bir çok ülkeye giderek yoksullara yardım eden Angelina Jolie gibi olmak. Yardım etmeyi çok seven Aidaz, bu hedefine ulaşmak için çok çalışması gerektiğini de belirtiyor.

“Aşk Kumarı” adlı şarkının büyük ilgi görmesi müzik piyasalarını oldukça şaşırttı. Aidaz’ın kısa sürede yükselerek adından bahsettirmesi ‘Haber Konseyi’ olarak bizleri de harekete geçirdi. Ekibimiz Aidaz’a ulaşarak onunla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İşte röportajdan bazı çarpıcı açıklamalar:

HABER KONSEYİ: Aidaz’ı kısaca tanıyalım… Kimdir Aidaz neden Türkiye’de?

AİDAZ: Türkiye’de yaşamak gibi bir planım yoktu. Tesadüfler beni bu ülkede yaşamaya itti. Aslında ben Kanada’da bir üniversiteye başvurmuştum ancak; İran’da Kanada konsolosluğu kapandı ve işlemleri Türkiye üzerinden yürütmem gerekti. İlk buraya gelişim vize işlemleri nedeniyle gerçekleşti. Ne var ki; bürokratik işlemler çok uzadı. Ben de bu süre zarfında boş durmak istemedim ve üniversite sınavlarına girip ODTÜ elektronik mühendisliğini kazandım. Türkiye’de kaldım. Aynı anda çalışmam da gerekiyordu o yüzden tekstil sektöründe tasarımlar yapıp firmalara vermeye başladım. Bu süreçte İstanbul’a çok sık gelip gittim ve şehri çok sevdim. Tasarımlarımı kaliteli markalara verdim hep.

HABER KONSEYİ: 10 parmağından 10 marifetin var. Tasarımcılık yönün nereden geliyor ve neden tasarım işini sürdürmedin?

AİDAZ: Ben Milano’da iki sene moda tasarımı alanında yüksek lisans yaptım. Ünlü tasarımcıların yanında çalışma şansı buldum. Giyim üzerine tasarımlarımı kendime ait bir marka ile sunmak istedim ama şartlar olgunlaşmadığı için ara verdim. Burada yaşama isteğim ağır bastığı ve ticaretin başkenti olduğu için Ankara’dan İstanbul’a taşındım. Babamın işi olan mermer ihracatını yürütmek üzere İstanbul merkezli bir şirket kurdum. Yüksek lisansıma devam etmek için 4. Üniversitem olan Boğaziçi Üniversitesi’ne transfer oldum ama yoğun iş temposu nedeni ile okulu yarıda bıraktım. İş hayatımda hep başarılara imza attım. Hatta o kadar ki ‘İranlı İş Kadını’ Türkiye’nin önemli yayınlarında başlıkları ile haberimi yaptılar.

HABER KONSEYİ: Peki ya şarkı söylemek?

AİDAZ: Müziğe ilk adımı çocukluk yaşlarımda piyano ile attım. Çocukken kendimce şarkı söyler, taklitler yapar ve müzikler bestelerdim herkes gibi. Okullar, iş hayatı derken şarkıcılıkla uğraşmak bu zamana kaldı. Türkiye’ye geldikten sonra okul ve iş hayatını bir arada sürdürürken bir yandan da çocukluktan itibaren içimde kalan hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Çalışıp üretmekten de hep keyif aldım. Türkçe şarkı söylemek de ideallerim arasında bulunuyordu. Bu dile hakim olduktan ve kendimi her bakımdan hazır hissettikten sonra müzik piyasasına albüm yaparak girmeye karar verdim.

HABER KONSEYİ: İlk Single’ın Aşk kumarı 18 Ekim’de yayınlandı… Albüm nasıl ortaya çıktı? Süreci bize anlatabilir misin?

AİDAZ: Albüm çalışmaları 9 ay önce başladı. Stüdyoya girdik ve şarkıyı kaydettik. İçimize en sinen hali ile yayınlanması için titizlikle çalıştık. Stüdyoda yürüttüğümüz çalışmanın yanı sıra, parça için bir klip çalışması da hazırladık. Video çekimleri çok kısa sürede gerçekleşse de kurgusu ABD’de yapıldığı için tamamlanması 5 ayımızı aldı. Yoğun tempo ile geçen 9 ayın ardından, 18 Ekim 2019’da Alfa7 Prodüksiyon etiketi ile “Aşk Kumarı” yayınlandı. Ayrıca, İranlı ünlü yönetmen Mouhsen Rabiei’nin ‘Kin’ isimli uzun metraj filmi için bir albüm piyasaya çıkıyor. Ben de albümde ‘Hükümsüz’ adlı parçamla yer alıyorum. Şarkının sözü ve bestesini Bahadır Sağlam'la beraber yaptık ama benim hocam olduğu için ona aittir. Albüm çıkış heyecanının ardından bu projede yer almak mutluluğumu perçinledi. Buna benzer işlerde yer almayı son derece arzu ediyorum.