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AHU TUĞBA: KENAN EVREN BENİ DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ!

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AHU TUĞBA: KENAN EVREN BENİ DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ!
Gazeteci Savaş Kalafat'ın moderatörlüğünde Seyhan Soylu'nun sunduğu Baba Haber’e, konuk olan Ahu Tuğba çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gazeteci Savaş Kalafat'ın moderatörlüğünde Seyhan Soylu'nun sunduğu Baba Haber’e, Ahu Tuğba konuk oldu. Seyhan Soylu, 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren’in Ahu Tuğba’ya “sırılsıklam aşık” olduğunu anlattı. Soylu, Kenan Evren’in Ahu Tuğba’ya kapattığı gazinoda "ilan-ı aşk" ettiğini iddia etti.

"DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Kendisine ulaşan Kenan Evren ve Ahu Tuğba'nın yer aldığı fotoğraf üzerine Seyhan Soylu, Marmaris'te bir davet için gidilen gecede Ahu Tuğba ile Kenan Evren arasında geçen diyalogları anlattı. “Kenan Paşa’mın ona olan aşkını bizzat onun ağzından dinledim” diyen Soylu, Kenan Evren’in Ahu Tuğba’yı dudağından öptüğünü anlattı. Ahu Tuğba da "evet öptü" diye doğruladı.

Ertesi gün Kenan Evren’in kendilerini tekrar çağırma korkusuyla Marmaris'ten kaçtıklarını belirten Soylu, Ahu Tuğba'yı halıya sararak bagajda şehirden çıkardığını söyledi. Ahu Tuğba da bu yaşadıklarının doğru olduğunu belirtti.

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