Ahu Tuğba: 'Beni Adnan Hoca'ya Erol Simavi gönderdi'

Ahu Tuğba'nın yıllar sonra itirafı olay oldu. O dönem Hürriyet gazetesinin sahibi olan Erol Simavi'nin Adnan Hoca'ya beni kendisi gönderdi. Annem bıraksaydı şimdi ben de Adnan Hoca'nın kediciği olmuştum.

Tutuklu Adnan Oktar’ın, ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ile aynı karede olduğu fotoğrafındaki görüntüsü şaşırttı.

“BEN KİMSENİN KEDİCİĞİ OLMADIM”

Ahu Tuğba, tutuklanan Adnan Oktar’la yıllar önce çekildiği fotoğrafı ve fotoğrafın nerede, niçin çekildiğini anlattı.

O GÜNÜ HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. “Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var” dediler. Sana, "Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel" deseler gitmez misin?

TABİİ GİDERİM. SONRA NE OLDU?

Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, "Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir" dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, “Hoca yanda” dedi. Bende, "Ne hocası?" dedim. “Başörtünü tak, yan odaya geç” dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.

FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ?

Savaş Kalafat girdi ve fotoğraf çekti. Ben ve Adnan Oktar Haftasonu Gazetesi’ne kapak olduk. Bu kapaktan sonra Adnan Hoca dedikleri adamı içeri aldılar.

"ANNEN KEDİCİK MEDİCİK OLAMAZ"

Bu fotoğraf için “Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği” yorumunu yapanlar olmuş...

Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik’e, “Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan” demiş. Onur’cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun. Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy’a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı.