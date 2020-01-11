Ahu Aysal'ın Les Ottomans'ına talip çıktı

İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapıları arasında yer alan, manzarası ve tarihiyle büyük beğeni toplayan Hotel Les Ottomans’ın satışa çıkması bekleniyor.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu otel ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Victoria's Secret melekleri Karolina Kurkova ile Adriana Lima ve dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage gibi pek çok ünlü ismi misafir etti. Ahu Kerimoğlu'nun maddi sorunlar nedeniyle satmak zorunda kaldığı otel dünyanın en iyi otelleri arasında yer alıyor. Satışa çıkacak otele İzmirli iş adamı Uğur Özkan talip oldu. Özkan’ın oteli alarak yeni bir yatırıma soyunması ve farklı bir konsept ile Les Ottomans’ı İstanbul’a yeniden kazandırması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkan Metal Kurucu Üyesi Uğur Özkan "Les Ottomans hem tarihi dokusu hem de lokasyonu ile İstanbul'un en iyi otellerinden biri. İhaleye çıkar çıkmaz teklif vereceğiz. Almamız durumunda, yeni bir yatırımla oteli daha faal hale geçirmek istiyoruz" dedi.



Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Kerimoğlu tarafından 2006'da satın alınan otel 60 milyonluk restorasyonla yeniden hizmete açılmıştı. Şimdiki değeri paha biçilemeyen otel açık artırma ile satışa çıkıyor. İcra yoluyla açık artırmada satışa çıkan otelin yaklaşık 400 milyon liraya alıcı bulması gerekiyor.