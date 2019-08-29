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AHMET TÜRK'TEN, BELEDİYEYE 300 BİN LİRALIK FATURA!

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AHMET TÜRK'TEN, BELEDİYEYE 300 BİN LİRALIK FATURA!
İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanan Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bakan ve AKP'li milletvekilleri için aldığı ileri sürülen pahalı hediyeler tartışılmaya devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı

Medyafaresi. com'un haberine göre; Belediye başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk’ün görev yaptığı 4 aylık sürede belediyenin yeme/içme/ikram gideri 300 bin lira oldu. Ahmet Türk 4 aylık görev süresinde, 300 bin liralık yemek, çay-kahve faturasını Belediye'ye ödetti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekilleri için yemek gideri 145 bin lira tuttu. HDP'li Pervin Buldan için de 790 kişilik yemek verildi ve 42 bin 660 lira ödendi. CHP'li Orhan Sarıbal'ın ziyaretinde 528 kişilik yemek verildi ve 28 bin 512 liralık fatura çıktı. HDP'li Hüda Kaya ile 392 kişiye verilen yemek için de 27 bin 518 lira fatura kesildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, HDP'li Tuma Çelik'in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcandı.

 

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