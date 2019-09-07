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AHMET TÜRK, BBC'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

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AHMET TÜRK, BBC'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, verdiği bir röportajda "Hendekler olayının içinde biri değilim. İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaset içinde dile getiren bir insanım" dedi.

SonDakika.com'un haberine göre; çişler Bakanlığı tarafından iki kez görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
"İLK GÜNDEN DOĞRU OLMADIĞINI DİLE GETİRDİM"
Açıklamalarında terör örgütü PKK ve HDP'nin bölgede izlediği hendek siyasetinin yanlış olduğunu vurgulayan Ahmet Türk, "Hendekler olayının içinde biri değilim. İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaset içinde dile getiren bir insanım. Büyük tahribatlar meydana geldi. O tahribatların sürece önemli etkisi olmuştur. Siyasetin bu kadar acımasızca yürütülmesinde etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

 

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