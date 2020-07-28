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Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

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Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
Tüm Türkiye'nin merak ettiği Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferinde Beşiktaş cephesinden 'resmi' açıklama geldi...
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Spor Arena - İsmail Er

Transfer döneminin en çok konuşulan ikililerinden olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe, Caner Erkin'in ise Galatasaray ile anlaştığı öne sürülmüştü. İşte detaylar...

 
2RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    RAPORLAR MASAYA YATIRILDI 

    Beşiktaş'ta ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları önceki gün teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturarak gönderilmesi gündeme gelen oyuncuların yerine alınacak oyuncular konusunda scout ekibinin hazırladığı raporları masaya yatırdılar.

     
    3ASTRONOMİK HARCAMALARA PAYDOS

      "ASTRONOMİK HARCAMALARA PAYDOS" 

      Transferde öncelikle imza parası ve bonservis sorunu ile uğraşmama kararı aldıklarını ifade eden yöneticiler, “Kapımızda yüzlerce menajer oyuncu pazarlamak için bekliyor. Şu ortamda geçmişte ki gibi astronomik paralar harcamaya paydos" dediler.

       

      EN AZ 6 TAKVİYE 

      Beşiktaş alt yapısından A takıma en az 6 oyuncu takviyesi yapılacağını belirten yöneticiler Oğuzhan Akgün, Emre Yıldız gibi yetenekleri A takım sezon başı kampına çağrılacağını ifade ettiler

      CANER ERKİN & GÖKHAN GÖNÜL

       
      635 MİLYON EURO SINIRI

        35 MİLYON EURO SINIRI 

        Ahmet Nur Çebi, lig yarışının bitmesinin ardından yeni sezonun takımını kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtirken, bütçeyi 35 milyon Euro seviyesinde tutmaları gerektiğini söyledi.

         
        7HÜRRİYETE KONUŞTU

          Ahmet Nur Çebi ayrıca sınırlı bütçe nedeniyle planma yapmanın çok zor olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

           
          8MECBURİ VEDA

            MECBURİ VEDA 

            “35 milyon Euro tutarında takım oluşturmamız gerek. Bu nedenle bazı oyuncularımız ile mecburiyetten vedalaşıyoruz."

             
            9BURAK YILMAZIN AYRILIĞI
              Abone Olgoogle-news

              BURAK YILMAZ'IN AYRILIĞI 

              "Burak Yılmaz’ın yıllık maaşı 2.7 milyon Euro. 'Kulübümün değil, Türkiye’deki kulüplerin bu rakamları kaldıracak ne güç ne de destek var' demesi ülke futbolu için önemli mesajdır."

               
              10BEN DE KALMASINI İSTERDİM AMA...

                "BEN DE KALMASINI İSTERDİM AMA..." 

                "Ben de Sergen gibi Burak ve diğerlerinin kalmasını isterdim ama ekonomik kriz ortada. Sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başaracağız da."

                 
                11OYUNCULARA MESAJ

                  OYUNCULARA MESAJ 

                  "Şimdi lig bitti, tüm oyuncularla açık açık konuşacağız. Bütçemize uyan oyunculara kapılarımız açık."

                   
                  12CANER & GÖKHAN BİLMECESİ

                    CANER & GÖKHAN BİLMECESİ 

                    "Gökhan, Caner ile hiç konuşmadım. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Burak kulübümüzün evladıdır. İnşallah Fransa’da büyük başarılara imza atar ve ülkemizi temsil eder."

                     
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