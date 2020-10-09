Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren, pandeminin de etkisiyle bu zorluklardan kurtulmaya çalışan Beşiktaş’ta flaş gelişemler yaşanıyor. (Milliyet)

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama zorunluluğu bulunan Beşiktaş’ın geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyordu. Eylül ayı itibariyle bunu kapatabilmek için nakde ihtiyacı bulunan yönetim yine bankaların kapısını çaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kişisel girişimleriyle oldu.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve pandeminin getirdiği mali zorluklardan dolayı nakit akışı iyice düşen Beşiktaş’ın bu krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.

Bunun üzerine Başkan Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, siyah-beyazlıları sıkıntıdan kurtardı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımını en kısa sürede ayağa kaldırmak için de devreye girecek. Siyah-beyazlıların patronu, artık tam gün mesaiyle Ümraniye’de olacak ve işlerini buraya taşıyacak.