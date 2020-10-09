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Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

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Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!
UEFA ve TFF’nin takip sürecinde bulunan siyah-beyazlıların, eylül ayı itibariyle eski borçların tamamından kurtulması gerekiyordu. Bunun için Başkan Ahmet Nur Çebi'de büyük fedakarlık geldi.
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren, pandeminin de etkisiyle bu zorluklardan kurtulmaya çalışan Beşiktaş’ta flaş gelişemler yaşanıyor. (Milliyet)

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!
UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama zorunluluğu bulunan Beşiktaş’ın geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyordu. Eylül ayı itibariyle bunu kapatabilmek için nakde ihtiyacı bulunan yönetim yine bankaların kapısını çaldı.
 
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Siyah-beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kişisel girişimleriyle oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve pandeminin getirdiği mali zorluklardan dolayı nakit akışı iyice düşen Beşiktaş’ın bu krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Bunun üzerine Başkan Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, siyah-beyazlıları sıkıntıdan kurtardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımını en kısa sürede ayağa kaldırmak için de devreye girecek. Siyah-beyazlıların patronu, artık tam gün mesaiyle Ümraniye’de olacak ve işlerini buraya taşıyacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Bu şekilde Teknik Direktör Sergen Yalçın’a destek verecek olan Çebi’nin akşama kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kalacağı öğrenildi.

 
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