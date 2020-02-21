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Ahmet Kural'ın Pişmanlığı

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Ahmet Kural'ın Pişmanlığı
Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da zincirleme kazaya karşan ünlü oyuncu Ahmet Kural alkollü olduğu için pişman olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu geçtiğim günlerde Üsküdar'da kaza yapmıştı. 1.85 promilli olan Ahmet Kural'ın ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kural'ın kullandığı araç önce N.K'nin kullandığı araca çarptı, ardından B.Y'nin aracına çarptı ve ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan N.K hastaneye kaldırıldı.

Alkol testinde 1.85 promil olan Ahmet Kural'ın ehliyetine 6 ay el koyuldu ve 1228 TL para cezasına kesildi. Trafik raporuna göre ise Ahmet Kural kusurlu çıktı.

Ahmet Kural kaza ile ilgi şunları söyledi;

 “Alkol aldım, ancak 1.85 promil çıkacak kadar alkol almadım. Kaza nedeniyle pişmanım” 

''Ehliyetinize el konulduğu doğrumu?'' sorusuna ''Hayır ehliyetim bende'' cevabını verdi

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