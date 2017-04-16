Ahmet Kural’ın hareketli gecesi

Ahmet Kural, önceki gece Asmalımescit’te arkadaşlarıyla eğlendi. Sabaha karşı mekandan çıkan oyuncu, basın mesuplarının fotoğraf çekmesini önlemek için VIP aracını mekanın kapısına yanaştırdı.

Ünlü komedyen Ahmet Kural, önceki gece Asmalımescit'te arkadaşlarıyla eğlendi. Yanında iki kadınla görüntülenen Kural kameraları görünce rahatsız oldu.

AHMET KURAL MUHABİRLERE ÇIKIŞTI

Sabaha karşı mekandan çıkan oyuncu, basın mesuplarının fotoğraf çekmesini önlemek için VIP aracını mekanın kapısına yanaştırdı. İki kız arkadaşıyla hızlıca araca binen Kural, Nişantaşı'nın arka sokaklarında dolaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak muhabirlerin kendisini takip etmeye devam etmesiyle sinirlenen oyuncu, "Bırakın işimize bakalım. Saat sabahın 05.00'i uykumuz geldi" dedi.