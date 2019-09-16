AHMET KURAL'IN EVLENECEĞİ KADIN EVLİ Mİ ÇIKTI?

Oyuncu Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisinin evli olduğu iddia edildi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığında olduğu Avukat Çağla Gizem Çelik'in geçen yıl Kasım ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı öğrenildi.

Programda Avukat Çelik'in, Ahmet Kural'ın Sıla davasında Kural'ı savunan avukatlardan biri olduğu bilgisi de verildi.