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Ahmet Kural’ın annesi Sema Kural’dan Sıla’ya şok sözler

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Ahmet Kural’ın annesi Sema Kural’dan Sıla’ya şok sözler
Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, sosyal medya sayfasından Anton Çehov'un 'Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın" sözünü paylaşıp eski gelin adayı Sıla'ya sitem etti.

Ahmet Kural’ın 29 Ekim gecesi Sıla’ya 45 dakika boyunca şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. 5 Kasım’da savcıya ifade veren oyuncu, adliye çıkışı Sokrates’in “Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır” sözüyle, darp iddiasını yalanlamıştı.

“KUSURSUZ OLSAYDIN BAŞKALARININ KUSURLARINI BULMAYA MERAKLI OLMAZDIN”

Anne Sema Kural,  Facebook’taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov’un “Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın” sözünü paylaştı.

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