Ahmet Kural'ı haklı çıkardın

Sıla ve ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta araç içinde sarmaş dolaş bir şekilde uyuya kalmış ve bu görüntüleri olay olmuştu.

Gözler Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'na çevrilmişken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

2019 yılının ilk magazin bombası geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta patladı ve büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani sarmaş dolaş bir şekilde Sıla ile kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalandı.

Kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin önce birlikte yemek yediği daha sonra da Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edildi. O anları saniye saniye çeken gazetecilerin açıklamasına göre de Sıla'nın evine girerken kapıdaki güvenlik ile basın arasında arbede çıktı.

EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZ

Parmağındaki alyansla tüm dikkatleri üzerine çeken Hazer Amani ise sessizliği bozan ilk taraf oldu. Görüntülerin magazin programlarına servis edilmesinin ardından konuşan Hazer Ameni eşinin her şeyden habersiz olduğunu söyledi.

Eşi ile Sıla'nın hiç tanışmadığını ve bu görüşmeden haberi olmadığını söyleyen Hazer Amani Sıla ile çok yakın arkadaş olduklarını ve aşk iddialarının çok saçma olduğunu açıkladı.

MEĞER PROJE İÇİNMİŞ

Birlikte yakalanmalarına anlam yükleyenlere kızan Hazer Amani, 'Sıla ile bir proje için bir araya geldik, birlikte yemek yedik o kadar zaten projenin detayları ortaya çıkar' diyerek iddiaları bastırmaya çalıştı.

SILA'NIN MENAJERİNİN HABERİ YOK

Projenin detaylarını öğrenmek için Sıla'nın menajerine ulaşan basın mensuplarının aldıkları cevapla iyice kafaları karıştı. Menajerin böyle bir projeden haberi olmadığı söylemesi aşk iddialarını iyice alevlendirdi.

HAZER ŞEF'İN EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZ

Bu aşk bombasının patlamasının üzerine tüm gözler eş Deniz Mumcuoğlu'na çevrildi. Sosyal medya hesabını bu olaydan sonra kapatan Deniz Mumcuoğlu sessizliğe gömüldü. Kendisine ulaşmaya çalışan gazetecileri geri çevirdi.

MEĞER 1 AY ÖNCE EŞİYLE

Hazer Amani'nin evli olması bu iddiaların en çok konuşulan tarafı oldu. Bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Hazer Amani ve 2013 yılında evlendiği eşi Deniz Mumcuoğlu 1 ay önce boşanmak için karşılıklı mahkemeye başvurmuş...

SILA'YA TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK TEPKİ

Olayın güzyüzüne çıkmasının ardından hala sessizliğini koruyan Sıla'ya ise takipçileri yorum yağdırdı. Evli bir adamla aşk yaşamasının kabul edilir bir şey olmadığını söyleyen takipçileri Ahmet Kural'ı haklı çıkardın diyerek ünlü sanatçıya sitem etti.