AHMET KURAL'DAN SILA'YA MİSİLLEME!

Sıla'nın Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından eski aşkı Ahmet Kural'dan da aşk atağı geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Sıla geçtiğimiz günlerde "Hey Canlı" programına verdiği röportajda Hazer Amani ile aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Olaylı bir şekilde ayrılıp davalık olduğu eski aşkı Ahmet Kural da dün akşam yeni aşkıyla "Beyaz Magazin" kamerasına yakalandı. Kural, muhabirin 'Hayırlı olsun' temennisine teşekkür ederek yeni aşkı doğruladı.