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Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyor

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Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyor
Ahmet Kural, Sıla ile olan davasını sayfalarına taşıyan Amerikan Washington Post gazetesine dava açmaya hazırlanıyor.

Washington Post, geçen hafta Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiasıyla başlatılan davayı sayfalarına taşımıştı. Zeynep Karataş imzasıyla yazılan haberde, Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin boyutu ortaya koyulmuş, Sıla'nın da ünlü bir pop şarkıcısı olarak şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Haberde Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir de Sıla'nın ünlü bir şarkıcı olarak sessiz kalmadığını, kariyerini riske atmak pahasına şikayette bulunduğunu ifade etmişti. Söz konusu haberde Ahmet Kural'ın görüşü ise yer almıyordu.

 Kural, bu haberin ardından avukatı Sibel Aydın aracılığıyla harekete geçti. Aydın, tekzip yayınlanması için hazırlık yaptıklarını, ABD'de bulunan bir avukatlık bürosu ile temasa geçtiklerini söyledi.

'HAREKETE GEÇECEĞİZ'

ABD ile Türkiye'deki hukuksal sürecin farklı yürüdüğüne değinen Aydın, "Partner büromuz oradaki hukuku inceliyor. Süreci inceleyeceğiz. Ardından söz konusu haberle ilgili adil yargılamayı etkilemesi, Türk yargısını baskı altına alması, savunma hakkını zedeliyor olması nedeniyle maddi-manevi yasal haklarımız neyse harekete geçeceğiz" dedi.

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki dava yarın 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek

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