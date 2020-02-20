Kaza sonrası Ahmet Kural Polis merkezine getiridi. 1.85 pormil aklollü olan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve ceza kesildi. Kazada yaralanan ise özel bir hastanede tedavi altında.
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Ahmet Kural Trafik Kazası Geçirdi
Üsküdar Altunizade'de zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışanların arasında ünlü oyuncu Ahmet Kural vardı.
Etiketler: ahmet kural, trafik kazası
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