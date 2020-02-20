Ahmet Kural Trafik Kazası Geçirdi

Üsküdar Altunizade'de zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışanların arasında ünlü oyuncu Ahmet Kural vardı.

Kaza sonrası Ahmet Kural Polis merkezine getiridi. 1.85 pormil aklollü olan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve ceza kesildi. Kazada yaralanan ise özel bir hastanede tedavi altında.