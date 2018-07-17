  • BIST 90.575
  • Altın 193,481
  • Dolar 4,8402
  • Euro 5,6743
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ahmet Kural Sıla'yı takip etmeye başladı

»
Ahmet Kural Sıla'yı takip etmeye başladı
Aşkları 2017 yılına damga vuran oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla, ocak ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ancak Kural, geçtiğimiz gün sanatçıyı yeniden takibe aldı.

2017 yılında herkesi şaşırtan bir şekilde başlayan Ahmet Kural- Sıla ilişkisi ocak ayında sona ermiş ve ortaya, ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar atılmıştı.

Ayrılık iddialarından biri de Kural'ın Sıla'ya tokat atması olarak belirtilmişti. Yaklaşık 6 aydır ayrı olan Sıla ve Kural arasında ilginç bir olay yaşandı.

KURAL, SILA'YI YENİDEN TAKİBE ALDI
Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural, Sıla'yı sosyal medyadan tekrar takip etmeye başladı. Kural'ın bu hamlesi 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

SILA KONSERDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Harbiye Açıkhava'da konser serisine devam eden Sıla, iki gün önce verdiği konserde ise gözyaşlarına hakim olamamıştı. 'Vur kadehi Ustam' şarkısında gözyaşlarına hakim olamayan Sıla'nın bu gözyaşları eski aşkı Kural'a olarak algılandı.

d_3276_5.jpg

 

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eliz Sakuçoğlu'ndan genç oyuncuya sıcak temas!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40
  • Şarkıcı Hatice'den vücut şov!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:17
  • Ünlü çiftin büyük heyecanı16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
  • Ece Erken bikinili fotoğrafını paylaştı16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  • Murat Dalkılıç'ın yeni imajı şaşırttı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
  • Deniz Çakır’dan, Mustafa Ceceli’ye sert sözler16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:35
  • Nurgül Yeşilçay kaşesi dudak uçuklattı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:27
  • Burak Özçivit reklamdan kazandı, arabaya yatırdı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:23
  • Burçin Terzioğlu: Evlenmeyi düşünmüyoruz16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:56
  • Aref'i kobra yılanı ısırdı, panzehir aranıyor16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim