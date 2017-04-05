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Ahmet Kural, Şahan Gökbakar'dan özür diledi

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Ahmet Kural, Şahan Gökbakar'dan özür diledi
"Recep İvedik 5"in final sahnesini çekerek sosyal medya hesabında yayınlayan komedyen Ahmet Kural, filmin senaristi ve baş rol oyuncusu Şahan Gökbakar'dan özür diled

T24'ün haberine göre; Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Booking.com vergi ödemeli" başlığıyla yayımlanan yazısında, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

''Dün Ahmet Kural’ın Recep İvedik 5 finalini korsan olarak sinemada cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabından yayınlamasını eleştirmiştim. “Hesabı hack’lenmediyse, basireti bağlanmış olmalı diyerek… Ahmet Kural bir mesaj gönderdi. Hesabı hacklenmemiş, korsan görüntüleri paylaşan da kendisiymiş. Şöyle diyor Ahmet mesajında: “Cengiz abi merhaba, şimdi okudum yazını sonuna kadar haklısın. Bir anlık iyi niyet saçma göründü. Şahan’ı da arayıp özrümü ilettim.” Ahmet’in bu işi art niyetli yapmayacağını dün de söylemiştim. Neyse bu basiret bağlanmasıyla, korsana dikkat çekmiş oldu diyerek konuyu kapatalım.''

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